Shopping de Londrina empresta fone abafador de ruído para quem tem espectro autista

Pensando no conforto de pessoas com transtorno do espectro autista, o Londrina Norte Shopping passa a disponibilizar o fone abafador de ruído, que poderá ser emprestado para os clientes que necessitarem.





Serão dois aparelhos infantis e dois adultos, cada qual emprestado por até duas horas, retirado e devolvido no SAC (Serviço de Atendimento do Cliente).

Essa ação reforça a preocupação do empreendimento com esse público e agrega às vagas de estacionamento demarcadas e ao cinema azul, com sessões de cinema adaptadas para quem tem distúrbios sensoriais.





“A ideia é proporcionar mais conforto para quem tem transtorno do espectro autista. Muitos apresentam hipersensibilidade auditiva, então, os abafadores de ruídos diminuem os barulhos dos ambientes, trazendo mais tranquilidade e conforto para as pessoas”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping.

A ação tem como intuito melhorar a experiência de quem tem transtorno do espectro autista no shopping, já que uma das características é, justamente, dificuldade para interagir socialmente ou manter contato visual.





“Quando nós contribuímos para minimizar um dos sintomas, possibilitamos que esse público tenha acesso ao shopping com mais comodidade”, diz Luana.

Basicamente, o aparelho funciona da seguinte maneira: cada fone de ouvido tem uma tecnologia que capta ruídos e envia essas informações para processamento. O programa, então cria ondas iguais e, emitindo-as numa frequência oposta, acaba anulando os ruídos mais incômodos.





“Cada cliente poderá ter o aparelho emprestado gratuitamente e utilizá-lo por duas horas, pegando e devolvendo-o no SAC”, explica Luana.

Essa iniciativa se soma a outras do empreendimento: o shopping tem duas vagas destinadas e reservadas a quem tem transtorno do espectro autista ou quem leva algum passageiro no carro.





Além disso, todo quarto sábado do mês o Cinesystem realiza o Cine Azul, uma sessão inclusiva para crianças e pessoas com distúrbios sensoriais. A cada vez, um filme com classificação livre será selecionado para ser exibido numa sala com iluminação diferenciada, som mais baixo e a possibilidade do público, em especial as crianças, dançarem, gritarem e cantarem durante a sessão.





“São medidas que a gente adota para dar conforto ao nosso público. Não é toa somos conhecidos como o shopping do coração das pessoas”, ressalta Luana.