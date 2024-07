Shopping de Londrina recebe convenção para colecionadores de miniaturas neste fim de semana

A 12° edição da MiniCon, convenção de miniaturas, acontece neste domingo (21), no Boulevard Shopping, das 11h às 18h. O evento de multi colecionismo vai contar com a presença de expositores de Londrina e de diversas cidades do Paraná e São Paulo.





Durante o dia, o espaço vai contar com mais de 30 expositores espalhados por mais de 150 mesas, oferecendo uma varidade de miniaturas para admirar, comprar e trocar. Os produtos vão desde as famosas Hot Wheels até as Mini GT, Jhonny Lightining e muito mais.





Ainda, os visitantes poderão aproveitar impressoras 3D, doramas, action figures, pelúcias, artesanato, Amigurumis e mais. Além disso, está liberado ir fantasiado com Cosplay de personagens durante a convenção.

Para os amantes do automobilismo, além das miniaturas e diversos produtos, o evento ainda vai trazer cinco carros temáticos para alegrar os visitantes, sendo duas Kombis do Scoby Doo, uma Belina Caça Fantasma, um Fusca Relâmpago McQueen e um Fusca da Penélope. Por fim, das 15h às 16h, a convenção vai contar com a participação do Bumbebee para animar o público.