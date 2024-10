Terreno que fazia parte do conjunto de bens da empresa Pluma vai a leilão em Londrina

O conjunto de bens da Pluma Conforto e Turismo S/A, tradicional empresa paranaense de transporte rodoviário, vai a leilão no dia 22 de novembro. São diversos imóveis, localizados nas cidades de Londrina, Curitiba, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, no Paraná, e São José, Joinville, Balneário Camboriú e Içara, Santa Catarina, e Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.





Os lances iniciais variam de R$ 290 mil até pouco mais de R$ 21 milhões, dependendo do lote. Em Londrina, está em leilão um terreno de mil metros quadrados, com 706 metros quadrados de área construída. O imóvel fica na avenida Brasília, onde hoje funciona uma empresa. O valor inicial é de R$ 1,4 milhão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O pregão será realizado na modalidade online e os lances já podem ser ofertados no site do leiloeiro público oficial. Para participar os interessados devem se cadastrar com antecedência na página kronbergleiloes.com.br/.





Serão aceitos lances à vista ou a prazo, observadas as condições de cada lote previstas em edital publicado. Em Curitiba está sendo ofertado, entre outros imóveis, um conjunto comercial com vaga de garagem, localizado no edifício West Center, com lance inicial de R$ 350 mil.

Publicidade





A empresa de transportes rodoviários Pluma, sediada em Curitiba desde 1966, vinha enfrentando problemas financeiros. Nos últimos anos, transferiu linhas para outras empresas com o objetivo de ajustar as operações e recuperar a rentabilidade do negócio. Especializada em viagens de longa distância, foi a primeira viação brasileira a realizar trajetos internacionais, ligando Porto Alegre a Buenos Aires, passando a oferecer posteriormente viagens para o Chile e Paraguai.





A Pluma operava principalmente na região Sul do Brasil e em parte do Sudeste. Com o decreto de falência, todas as operações de transporte foram oficialmente encerradas. (Com assessoria de imprensa)