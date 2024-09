Trabalhadores param e Londrina tem coleta de lixo prejudicada nesta quarta

Uma paralisação por melhores condições de trabalho deixou partes das zonas sul e leste de Londrina sem coleta de lixo na manhã desta quarta-feira (25). Os coletores da Sistemma Serviços Urbanos, empresa que presta o serviço, se recusaram a iniciar os trabalhos do dia na troca de turno devido à má conservação dos caminhões.





De acordo com os trabalhadores, os veículos da coleta estão em mau estado de conservação, com pneus desgastados e com problemas mecânicos, que frequentemente prejudicam o andamneto dos trabalhos e prolongam a jornada dos coletores.

Segundo a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), o serviço voltou a funcionar na tarde desta quarta e as obrigações do contrato estão em dia com a empresa.