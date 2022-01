Trânsito é liberado nas alças de acesso da avenida Dez de Dezembro em Londrina

“É uma obra de importante mobilidade urbana, tendo em vista que desafoga o trânsito. Vai ajudar as pessoas que moram na Rua Charles Lindemberg e que sempre reclamavam do trânsito ser grande e atrapalhar a população do local. Além disso, com essa obra, a gente consegue dar outras soluções de caminhos, para que a população possa se deslocar de forma melhor”, explicou Cortez.

Para o diretor-presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Marcelo Cortez, as alterações no trânsito vêm atender aos pedidos de anos, que os moradores da região faziam à Prefeitura de Londrina.

Os trabalhos incluíram a construção das alças, das pistas e de calçadas, as adequações dos trechos já existentes, a modernização do sistema de drenagem pluvial, a instalação de pontos de iluminação em LED e a sinalização viária horizontal e vertical. A empresa contratada foi a TCE Engenharia, que recebeu R$ 2,9 milhões.

Os motoristas começaram a utilizar, na manhã desta terça-feira (18), as novas alças de acesso da avenida Dez de Dezembro, que interligam a rua Bolívia (região central) e a rua da Aeronáutica (zona leste). A Prefeitura de Londrina fez a liberação do trânsito às 9h. Elas dão várias opções de rotas, para melhorar o trânsito e a mobilidade urbana nos sentidos norte-sul e sul-norte da avenida Dez de Dezembro.

Entenda a obra

Para quem vem da região norte ou do centro de Londrina e quer acessar o Centro Cívico, a avenida Duque de Caxias ou o Aeroporto Governador José Richa vai poder fazer isso de forma muito mais rápida e com maior segurança. Da mesma forma, quem vem da região sul e quer acessar o Centro Cívico e a Avenida Duque de Caxias também poderá fazer o mesmo, porque as alças construídas na ligação com a rua Peru, na Vila Brasil, possibilitam um novo ramal de fluxo viário a partir de uma das avenidas mais utilizadas de Londrina.





Segundo o diretor de trânsito da CMTU, Major Sérgio Dalbem, a ideia é fazer com que as pessoas que acessam a Rua Charles Lindemberg, para irem até a região do Aeroporto ou até a PR-445, tenham mais uma opção, ou seja, poderão acessar o viaduto da rua Bolívia pela alça, pegando a Dez de Dezembro sentido PR-445, com menos congestionamento, semáforos, lombadas e com a pista maior e mais limpa.





Da mesma forma, para quem usa a rua Charles Lindemberg sentido aeroporto, poderá continuar dirigindo na avenida Dez de Dezembro até a alça da rua Bolívia, chegando à rotatória da Salgado Filho e tendo acesso a todas direções com maior facilidade e fluidez da trânsito. Essa é uma rota inédita que permite, agora, uma passagem direta até a rotatória da Praça João Negrão, que dá acesso a diferentes ruas da região leste como: as avenidas Salgado Filho e Comandante João Ribeiro de Barros, e a rua Augusto Severo, que leva à Avenida Santos Dumont.

Para orientar corretamente os motoristas, agentes de trânsito da CMTU estarão no local hoje e nos próximos dias. “Acredito que o trânsito no cruzamento da Avenida Dez de Dezembro com a Rua Portugal deva desafogar. Mas, a gente vai estar acompanhando, porque temos que ver o comportamento dos motoristas, quais as opções que eles vão preferir e onde vai ter um congestionamento maior. Vamos incentivar as pessoas para virem para cá e desafogar a Rua Charles Lindemberg”, explicou o diretor de trânsito da CMTU.





Para a moradora da rua Peru há 30 anos, Istela Rosa, a rotatória naquela localidade deve melhorar o trânsito e a segurança para os moradores, visto que, além das melhorias no asfalto, foram instaladas luminárias de LED.







“Acredito que a obra vai trazer mais segurança, porque vai ter mais movimento de carros e pessoas. Antes, quando fecharam o posto de gasolina que tinha aqui e a rua, ela ficou sem movimento e até um homem tentou entrar na minha casa. Agora, colocaram LED, que era um pedido nosso antigo e abriram o trânsito aqui. Pode ser que até os imóveis valorizem. Eu estou gostando da obra”, disse a moradora.