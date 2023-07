UBS do Jardim Tokio volta a atender a população em Londrina

A Secretaria de Saúde de Londrina entregou nesta segunda-feira (10) as obras de reforma da Unidade Básica de Saúde Carlos Augusto Mungo Genez, do Jardim Tókio (zona oeste). Agora, a UBS volta a atender a população que antes estava sendo assistida nas unidades do Jardim Bandeirantes e Alvorada.





A UBS foi construída em 1984 e sua área de abrangência compreende uma população de, pelo menos, 15 mil pessoas. A reforma começou em fevereiro. Com uma área construída de 490,52 m², os serviços incluíram adequação de acessibilidade, pintura externa e interna, nova comunicação visual, melhorias das instalações elétricas e hidráulicas, manutenção do telhado, substituição de portas e mobiliário, entre outras correções. O investimento da Prefeitura foi de cerca de R$ 450 mil e a empresa responsável pelas obras foi a Tekenge Engenharia.

Publicidade

Publicidade





O prefeito Marcelo Belinati informou que esta é a 44ª unidade de saúde entregue reformada pela Prefeitura, além de 16 que estão em andamento. “Têm muitas unidades de saúde que são muito antigas e o nosso objetivo é dar melhores condições de trabalho para nossa equipe de saúde, para bem atender a nossa população”, disse.





De acordo com o secretário de Saúde, Felippe Machado, há mais de 10 anos a UBS do Jardim Tókio não passava por manutenção, possuía um problema crônico de infiltração e por isso chovia muito dentro dela. “Tudo isso foi sanado com essa ampla reforma. Também substituímos todos os móveis e equipamentos, demos condição adequada para nossa equipe atender as 15 mil pessoas da área de abrangência da UBS com qualidade. Por outro lado, a população que busca os atendimentos diariamente terá uma ambiência adequada de atendimento”, afirmou.





“Nós, que diariamente nos dedicamos ao cuidado das pessoas, sabemos o quanto uma unidade de saúde estruturada, com ambiência e acessibilidade, é primordial para o desenvolvimento do nosso trabalho. Tenho certeza de que a comunidade terá muitos ganhos com esta nova unidade”, frisou coordenadora da UBS, Daiani Radigonda Scaliante.





Entre as autoridades presentes na solenidade, estiveram o vice-prefeito, João Mendonça; os vereadores Ailton Nantes, Professora Sônia Gimenez, Santão, e o líder do prefeito na Câmara de Londrina, Eduardo Tominaga; a professora Jandira Lopes Genez, esposa do patrono que dá nome à UBS; os servidores da UBS e a comunidade local. (Com informações do N.Com)