Almoço bom e barato

Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta quarta-feira

Redação Bonde
12 fev 2025 às 08:15

Ricardo Chicarelli/Arquivo FOLHA
Confira o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta quarta-feira (12):


Arroz

Feijão carioca

Omelete de forno com legumes

Macarrão parafuso com ervas

Acelga

Laranja


O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.


O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.


