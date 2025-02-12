Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta quarta-feira

Confira o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta quarta-feira (12):
Arroz
Publicidade
Publicidade
Feijão carioca
Omelete de forno com legumes
Publicidade
Macarrão parafuso com ervas
Acelga
Publicidade
Laranja
O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.
O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.
Esposa de empresário desaparecido em Londrina desabafa sobre traições e golpes financeiros
Em um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (11), ela afirmou que as investigações da Polícia Civil apontam que Rômulo desapareceu por vontade própria.
Advogado entra com ação popular para suspender aumento de vice e secretários de Londrina
O advogado Alberto Sebastião Vianna entrou com uma ação popular na Vara da Fazenda Pública de Londrina pedindo a suspens&a