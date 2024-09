Maringá perde nos pênaltis e se despede da Série D do Campeonato Brasileiro

O Maringá está fora da decisão do Campeonato Brasileiro da Série D. O time da Cidade Canção foi eliminado nas semifinais pelo Anápolis (GO), em disputa nos pênaltis.





A final da competição será disputada em dois jogos entre o clube goiano e o Retrô (PE).

Jogando na noite de domingo (15), no Willie Davids, Maringá e Anápolisempataram por 0 a 0 no tempo normal. Na primeira partida, o empate foi por 1 a 1, em Goiás. Com isso, a disputa foi para as penalidades máximas e a equipe goiana se deu melhor e venceu por 5 a 4.





Na outra semifinal, também nos pênaltis, o Retrô eliminou o Itabaiana (SE). A final será disputada em dois jogos. A CBF ainda não confirmou as datas.





