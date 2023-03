Médico referência no tratamento de autismo morre durante trilha de bicicleta em Londrina

O neurologista infantil Clay Brites, de 49 anos, morreu neste sábado (11) enquanto fazia uma trilha de bicicleta com amigos em Londrina, no Norte do Paraná. Referência nacional no tratatamento de autismo, o médico atuava, também, como pesquisador, escritor e palestrante.





A morte do neurologista foi confirmada por Luciana Brites, esposa de Clay há 30 anos. Nas redes sociais, ela escreveu que o marido teve um mal súbito, que causou sua morte.

