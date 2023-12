Morador de Cambé fica ferido ao capotar carro na PR-437, em Sertanópolis

Um homem de 37 anos, morador de Cambé/PR, ficou ferido após capotar o veículo que conduzia na PR-437, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta terça-feira (19).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Volkswagen Voyage com placas de Cambé/PR no sentido de Sertanópolis a Primeiro de Maio quando, ao atingir o KM 8, perdeu o controle da direção e capotou.





Além dos danos ao veículo, o acidente deixou o motorista ferido, que teve de ser encaminhado ao Hospital de Primeiro de Maio para receber atendimento médico. O homem foi levado à instituição de saúde por terceiros.