Moradores cobram reforma de rodoviária em Santo Antônio da Platina

Na manhã do dia 23 de abril, um ônibus da Viação Princesa do Norte ultrapassou o limite do estacionamento e invadiu a área de embarque do Terminal Rodoviário de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.





O veículo desgovernado danificou um pilar que sustentava a estrutura metálica da cobertura, além de destruir uma grade de ferro. Apesar do susto, ninguém se feriu.



O problema é que mais de 45 dias depois do acidente, o terminal continua sem reparos, com o telhado avariado. Gustavo Henrique Souza, é morador de Santo Antônio da Platina e trabalha em Jacarezinho, cidade vizinha, distante 20 quilômetros. Ele utiliza o terminal todos os dias úteis e reclama da morosidade na solução do problema.





“Está uma vergonha. Todo esse tempo a gente está convivendo com essa falta de segurança. Essa reforma precisa acontecer o mais rápido possível”, cobra.

A rodoviária é a porta de entrada e cartão de visita de quem chega por meio de transporte público ao município de 44,3 mil habitantes, polo comercial do Norte Pioneiro. Localizado à margem da BR-153, próximo à saída para Jacarezinho, o terminal já era alvo de reclamações dos usuários antes mesmo do acidente, que cobram melhorias gerais nas instalações.





PREFEITURA





De acordo com o Secretário de Gestão do Município, Joubert Alves Brito, após tratativas com a empresa que provocou o acidente, foi acordado que o seguro da viação cobrirá as despesas referentes ao reparo necessário.





