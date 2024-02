Morte de adolescente por suspeita de dengue é investigada em Londrina

A secretaria municipal de Saúde investiga cinco mortes suspeitas por dengue em Londrina. Entre os casos que estão sendo analisados está o de uma adolescente de 14 anos, que seria moradora da região sul. “Há todo um processo de investigação dentro da Vigilância Epidemiológica para fazer a classificação. Depois que recebemos as documentações, então o caso é tratado como suspeito de óbito em decorrência da dengue”, informou o titular da pasta, Felippe Machado.







Não foram divulgados mais detalhes das circunstâncias do óbito e nem quando a investigação será concluída. Desde o início do ano o município contabiliza dois falecimentos por conta doença. As vítimas foram um homem de 53 anos e uma mulher de 64 anos, ambos tinham comorbidades. No total, em 2024, são 10.122 casos de infecção notificados, sendo 2.401 confirmados, 2.412 descartados e 5.309 em apuração.

“Infelizmente é um número que vem se apresentando cada vez mais elevado ao longo das semanas, principalmente na região sul. O último mapa nos mostrou uma aceleração das notificações em outras regiões da cidade, que pode ser preocupante. Fazemos um apelo para toda a sociedade londrinense que possa estar junto conosco nessa ‘guerra’ contra o mosquito da dengue”, alertou.





Os agentes de endemias seguem fazendo a aplicação do fumacê com a bomba costal residual nas escolas e prédios da saúde. Mutirões de limpeza também estão acontecendo, em especial na zona sul. No União da Vitória, por exemplo, mais de 60 caminhões de lixo foram retirados nas últimas semanas. “Cerca de 95% dos focos estão dentro dos domicílios. Por isso é importante a participação de todos, para que não corramos o risco de enfrentar uma grande epidemia de dengue.”