Londrina inicia vacinação em crianças contra a dengue neste sábado

A Prefeitura de Londrina anunciou, nesta sexta-feira (23), que dará início à vacinação contra a dengue já no sábado (24). Cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas, das 9h às 17h, para vacinar crianças de 10 e 11 anos, idade preconizada pelo Ministério da Saúde para receber o imunizante na primeira fase de vacinação.





O município recebeu quinta-feira (22), por meio do estado do Paraná, 13.204 doses da vacina, número que corresponde a toda a população nessa faixa etária, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

De acordo com secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, as doses serão aplicadas por livre demanda, não necessitando agendamento.





"Os pais vão ser os responsáveis por levar as crianças e buscar uma das unidades, munidos dos documentos pessoais deles", explicou Machado.



As UBSs abertas neste sábado contemplam todas as regiões do município. São elas, a UBS do Jardim Alvorada, na região centro-oeste, a UBS Guanabara, na região centro-sul, a UBS Piza, na região sul, a UBS Armindo Guazzi, na região leste, e a UBS do Vivi Xavier, na região norte.







