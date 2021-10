Honda Biz é apreendida com mais de R$ 11 mil em multas no Paraná

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu nesta segunda-feira (25), uma Honda Biz com placa de Umuarama com R$ 11.166.02 reais de multas apuradas junto ao Dentran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná), no quilômetro 278 da PRC-323.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A operação foi no Posto Rodoviário de Cruzeiro do Oeste, região noroeste do Paraná. O veículo foi recolhido e o condutor autuado pelo Artigo 230, inciso V, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), em que é considerado infração conduzir um veículo "que não esteja registrado e devidamente licenciado".