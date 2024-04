Motociclista e passageira ficam feridos ao caírem de moto na PR-218, em Arapongas

Um piloto e uma passageira ficaram feridos após a motocicleta em que estavam cair na PR-218, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (21).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 49 anos conduzia uma Honda CG 150 Fan no sentido de Sabáudia a Arapongas quando, ao passar pelo KM 236, perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta.

O motociclista ficou ferido, assim como a passageira, de 50 anos. Ambos foram socorridos no local e foram encaminhados ao Honpar (Hospital Norte do Paraná).