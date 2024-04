Motociclista e passageira ficam feridos após carro colidir com barranco na PR-151, em Ribeirão Claro

O condutor e a passageira de uma motocicleta ficaram feridos após colidirem contra um barranco na PR-151, em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste domingo (21).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um jovem de 21 anos pilotava uma Yamaha Fazer no sentido de Ribeirão Claro a Carlópolis quando, ao passar pelo KM 22, perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco, que estava à margem direita da via.

Além do motociclista, a passageira, também de 21 anos, ficou ferida. Ambos tiveram ferimento médios, foram socorridos no local e foram encaminhados ao hospital para receber atendimento médico.





O acidente foi registrado em uma curva acentuada, em um trecho de declive.