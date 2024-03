Motociclista fica ferido após colidir com traseira de carro na PR-445, em Londrina

Um motociclista ficou ferido após colidir com a traseira de um carro Fiat Palio nesta quinta-feira (29), na PR-445, em Londrina.





O motorista da Honda Biz, um homem de 33 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado para o HU (Hospital Universitário) de Londrina. Já o condutor do veículo, um homem de 57 anos, não se feriu.

O teste de bafômetro realizado por policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná) no motorista do Fiat Palio não apresentou consumo de álcool.