Motorista de 73 anos morre após capotar carro e ser ejetado do veículo em Maringá

Um homem de 73 anos morreu após ser ejetado do carro que dirigia ao capotar o veículo na BR-376, em Maringá, no Noroeste do Paraná, na tarde desta segunda-feira (2).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista conduzia um Fiat Uno quando, ao passar pelo KM 165, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro.

O idoso foi ejetado do automóvel durante o capotamento e morreu no local do acidente. O corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).





Os policiais afirmam que, mesmo que o cinto de segurança do condutor tenha sido encontrado afivelado, há indícios de que o homem não o estaria usando da forma correta, o que, provavelmente, pode ter contribuído para a ejeção.

Além disso, os agentes constataram, após a identificação do condutor, que o idoso não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).





O acidente causou uma interdição parcial da pista, que resultou em lentidão e na formação de uma fila de mais de cinco quilômetros no sentido de Maringá a Mandaguaçu.





Além da PRF, estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do IML.