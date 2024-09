Motorista de carro bate em carreta e morre após ser ejetado de veículo no Noroeste do Paraná

Um homem morreu após sofrer um acidente na BR-272, em Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, na madrugada deste domingo (22).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista de 42 anos dirigia uma Renault Sandero quando, no KM 374, se envolveu em uma colisão lateral com uma carreta Volvo FH 500 (V1) 6X4T, que era conduzida por um homem de 31 anos.

Após a batida, a Sandero capotou e o motorista foi ejetado do veículo. O homem morreu no local do acidente.





O condutor da carreta, por sua vez, não teve ferimentos.