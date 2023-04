Motorista de carro morre ao bater de frente com ônibus em Arapongas

Um motorista morreu na noite deste sábado (8) após bater de frente com um ônibus na PR-444, em Arapongas. O acidente aconteceu por volta das 22h40 no quilômetro 8 da rodovia.





O condutor, de 37 anos, morreu ainda no local. De acordo com as imagens divulgadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a parte frontal do carro (Corsa) ficou totalmente destruída com o impacto da batida.

Segundo informações da PRE, o motorista seguia de Rolândia em direção a cidade de Arapongas, em um trecho de via dupla, quando invadiu a pista contrária e colidiu com o ônibus (Marcopolo Paradiso).





A PRE não soube informar se o condutor perdeu o controle da direção ou se dormiu enquanto dirigia; a perícia vai determinar as causas do acidente.





O motorista do ônibus, de 46 anos, não se feriu. O modelo de ônibus é utilizado no transporte de passageiros, mas a PRE também não soube informar se havia mais pessoas dentro do veículo no momento do acidente.





