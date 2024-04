Chuva volta a aparecer e temperatura fica mais amena nesta-segunda-feira em Londrina

A segunda-feira será de tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas, em Londrina e nas cidades da região, conforme apontam os dados coletados pelo Simepar (Sistema Meteorologico do Paraná).



As chuvas estão previstas para diversos momentos do dia e, com isso, as temperaturas ficam mais amenas, com risco pequeno de tempestades.





A queda da temperatura se deve a uma frente fria que avança sobre o Paraná e que deve diminuir as temperaturas ainda mais nos proximos dias.

A temperatura minima registrada pela manhã foi de 21° e a máxima pode chegar aos 27° durante a tarde.