Motorista de carro morre em colisão frontal com caminhão na região de Apucarana

O motorista de um carro morreu após o veículo colidir frontalmente com um caminhão na BR-376, em Califórnia, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (8).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu o acidente, a vítima, que tinha 41 anos, dirigia um Fiat Uno pela via quando, ao passar pelo KM 259, bateu de frente com um caminhão bitrem tranque.

Além dos policiais rodoviários federais, estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Científica, que fez o recolhimento e o encaminhamento do corpo do motorista ao IML (Instituto Médico Legal).





As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.