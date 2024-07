Caminhão invade pista contrária, bate de frente com carro e mata motorista no Noroeste do Paraná

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão terminou com um homem morto na PR-498, em São Tomé, no Noroeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (8).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um jovem de 21 anos dirigia um caminhão Iveco Daily no sentido de São Tomé a Cianorte quando, ao passar pelo KM 70, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária.

Nesse momento, o veículo bateu de frente com um Ford Fiesta, que seguia na direção contrária e era conduzido por um homem de 43 anos, que morreu ainda no local do acidente.





O motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cianorte. Além disso, uma adolescente de 13 anos, que era passageira do Fiesta, teve ferimentos graves e foi levada à instituição de saúde.





Além da Polícia Rodoviária Estadual e do Samu, estiveram presentes no local equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Científica, que fez o encaminhamento do corpo da vítima para o IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí.





Os veículos foram liberados no local, já que todos os débitos estavam quitados.