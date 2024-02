Motorista e passageira ficam feridos em capotamento na PR-170, em Borrazópolis

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na PR-170, em Borrazópolis, no Norte do Paraná, na madrugada deste sábado (10).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um jovem de 19 anos dirigia um Volkswagen Santana pela via no sentido de Borrazópolis a Cruzmaltina quando, ao atingir o KM 175, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.





Além do motorista, uma passageira de 19 anos ficou ferida. Ambos foram socorridos no local e encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Borrazópolis.