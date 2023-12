Motorista e três passageiros ficam feridos após carro capotar na PR-170, em Florestópolis

O motorista e três passageiros de um Ford Focus ficaram feridos após o veículo capotar na PR-170, em Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quinta-feira (28).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 34 anos, morador de Cascavel/PR dirigia o veículo pela via no sentido de Miraselva a Florestópolis quando, ao atingir o KM 33, perdeu o controle de direção e capotou o carro, que tinha placas de Cascavel/PR.





O condutor, assim como os passageiros - de dois, oito e 25 anos - foram socorridos pela ambulância do Município e encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Florestópolis.