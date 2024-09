Motorista fica ferido após caminhão tombar no Norte Pioneiro

Um homem de 43 anos ficou ferido após o caminhão que dirigia tombar na PR-218, em Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta quinta-feira (6).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista conduzia um Mercedes-Benz LS 1634 no sentido da BR-153 a Jundiaí do Sul quando, ao passar pelo KM 63, perdeu o controle do veículo, que tombou e ficou na margem esquerda da rodovia.

O homem teve ferimentos, foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital de Santo Antônio da Platina para receber cuidados médicos especializados.





O acidente aconteceu em uma curva fechada, em um trecho de pista simples.