Motorista fica ferido após carro colidir com lateral de caminhão na PR-218, em Jundiaí do Sul

O motorista de um carro ficou ferido após o veículo que conduzia bater contra a lateral de um caminhão na PR-218, em Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta sexta-feira (1º).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem de 52 anos dirigia um Chevrolet Onix no sentido de Ribeirão do Pinhal a Jundiaí do Sul quando, ao atingir o KM 73, colidiu com a lateral de um caminhão Mercedes-Benz Atego 1718, que seguia no mesmo sentido e tentou fazer uma manobra para entrar na faixa da esquerda.

O condutor do caminhão, de 36 anos, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Já o motorista do carro teve ferimentos médicos e, após ser socorrido, precisou ser encaminhado ao Hospital de Jundiaí do Sul.





O Chevrolet Onix envolvido no acidente era um veículo recuperado de furto, que havia sido entregue ao proprietário momentos antes da colisão.