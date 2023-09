Mulher de 42 anos morre após entrar na frente de caminhão e ser atropelada em Cambará

Uma mulher de 42 anos morreu após ser atropelada por um caminhão Scania na PR-431, em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (14).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o caminhão seguia na rodovia no sentido Jacarezinho - Cambará quando a pedestre se atirou na frente do veículo.





A mulher morreu ainda no local e foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro). O condutor do caminhão, de 60 anos, não teve ferimentos.