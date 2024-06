Carro se envolve em colisão com dois caminhões, capota e deixa três feridos em Alvorada do Sul

Um acidente envolvendo um carro e dois caminhões terminou com três pessoas feridas na PR-090, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (2).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma mulher de 34 anos dirigia um Hyundai HB20 no sentido de Bela Vista do Paraíso a Alvorada do Sul quando, ao passar pelo KM 444, colidiu contra um caminhão Volvo NH 12.380, que estava acoplado a dois semirreboques e era conduzido por um homem de 51 anos no sentido contrário.

Na sequência, o carro capotou e atingiu um segundo caminhão, um Volvo FH 460 acoplado a um semirreboque que era dirigido por um homem de 44 anos no mesmo sentido do HB20.





Além da condutora do automóvel, dois passageiros, de 55 e 65 anos, ficaram feridos. Todos foram socorridos no local pela Ambulância do Município e encaminhados ao Hospital Emílio Alves para receber atendimento médico.





Os motoristas dos caminhões não se feriram e, ao passar pelo teste etilométrico, obtiveram resultado negativo. Todos os veículos foram liberados no local.