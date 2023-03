Mulher é presa em flagrante em Arapongas após abandonar cachorros sem água e comida

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante uma mulher, de 28 anos, por maus-tratos a três cachorros, na manhã desta sexta-feira (24), em Arapongas, no Norte do Estado. Os policiais foram até o local após apurar que a inquilina havia deixado a casa há mais de dez dias e, desde então, os cachorros estavam abandonados sem água e comida.





“Fomos até o local e verificamos que as condições eram insalubres. Os cachorros estavam sem água e comida há dias e sequer havia local adequado para a água e ração. Testemunhas afirmaram que mesmo quando a mulher morava no local os animais não eram bem cuidados e que nos últimos dias tentaram ajudar os cachorros pela janela fornecendo água e comida. A magreza dos animais evidenciava que a situação de precariedade e maus-tratos não era recente.”, afirma o delegado Bruno Sentone.





Os animais foram resgatados e encaminhados à Organização e Proteção Animal de Arapongas. Já a mulher, foi encaminhada à cadeia pública de Rolândia. Ela está sujeita a uma pena de reclusão, que varia de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda.

DENÚNCIAS

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações de denúncias referente a maus-tratos, tanto de animais domésticos como os silvestres.





A denúncia pode ser registrada presencialmente na delegacia mais próxima ou de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.