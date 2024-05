Mulher sem habilitação bate em árvore e fica gravemente ferida no Paraná

Quatro pessoas ficaram feridas após um carro colidir contra uma árvore na PRC-369, no trecho entre Barbosa Ferraz e Fênix, na manhã deste domingo (26).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma equipe foi acionada para atender o acidente e, ao chegar no local, os agentes encontraram apenas um Fiat Uno com placas de Curitiba. O veículo estava abandonado na KM 292, sem o condutor e outros envolvidos.

Os policiais, então, entraram em contato com o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que informou que todas as vítimas do acidente haviam sido socorridas na rodovia e encaminhadas para o Hospital Municipal de Barbosa Ferraz.





De acordo com o Samu, após o atendimento inicial, duas vítimas do sexo masculino, de 44 e 66 anos, sendo ambos passageiros, foram transferidos para o Hospital de Fênix, já que tiveram ferimentos leves.





As duas vítimas do sexo feminino, ambas de 45 anos, por sua vez, foram encaminhadas para o Hospital Center Clínica de Campo Mourão com ferimentos graves. Uma das mulheres dirigia o carro que colidiu contra a árvore e, segundo a PRE, não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).





O veículo não apresentava pendências administrativas e, por isso, foi liberado para familiares das vítimas.