EUA anunciarão compra de minerais cruciais do Brasil, diz embaixadora do país

Os Estados Unidos vão anunciar uma integração de cadeia de suprimentos em minerais cruciais do Brasil e em transição energética, segundo a embaixadora americana no país, Elizabeth Bagley.



O anúncio, planejado para coincidir com a presidência do Brasil no G20, deve gerar tensões com a China, que trava uma guerra fria tecnológica com os EUA e disputa com Washington fornecimento de minerais como nióbio, grafite (grafeno), níquel e terras raras, essenciais para equipamentos de alta tecnologia.

No ano em que se comemora o bicentenário das relações bilaterais entre Brasil e EUA, a embaixadora destaca o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na diplomacia regional, com pressões para que o ditador Nicolás Maduro assegure uma eleição justa na Venezuela, e mundial -como líder do chamado Sul Global.





PERGUNTA - Nas eleições de 2022 no Brasil, os EUA foram mais enfáticos do que de costume no apoio à integridade do processo eleitoral. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, estiveram aqui para conversar com o então presidente Jair Bolsonaro e militares. Por que os EUA consideraram importante agir dessa forma?

ELIZABETH BAGLEY - Temos uma história com o Brasil, são 200 anos de relações bilaterais. A democracia no Brasil é muito importante para nós, e tivemos nossos próprios problemas com a democracia na última eleição. O Brasil tem instituições democráticas, mas a democracia é sempre frágil, e freios e contrapesos são muito importantes. O secretário Austin queria garantir que os militares fossem parte do processo democrático, não o oposto.





P. - O Brasil faz parte dos esforços de nearshoring dos EUA, de passar a usar mais fornecedores de países aliados ou mais próximos geograficamente?

EB - O ministro [da Fazenda] Fernando Haddad e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, têm conversado sobre o tema. Eles realmente se respeitam e gostam um do outro, e ela sente muito fortemente que o Brasil deveria fazer parte [do nearshoring].



Então estamos discutindo minerais cruciais, temos o G20 e a Parceria para Infraestrutura e Investimento Global [resposta ainda incipiente dos EUA à Iniciativa Cinturão e Rota, da China]. Representantes [da parceria] visitaram o Brasil várias vezes já. Eu me reuni com o ministro dos Transportes [Renan Filho], com o ministro das Minas e Energia [Alexandre Silveira], para discutir minerais cruciais.

E o presidente Lula propôs uma parceria na transição energética em reunião com nosso secretário de Estado, Antony Blinken. Queremos definitivamente trabalhar com o Brasil, especialmente com minerais cruciais, hidrogênio verde.





P. - O Brasil ainda não é membro da Parceria para Infraestrutura e Investimento Global. Isso está sendo discutido?



EB - Há uma discussão ativa com o Departamento de Estado e do Tesouro. O líder chinês, Xi Jinping, espera que o Brasil entre na Iniciativa Cinturão e Rota ainda este ano.

Ele ainda não conseguiu fazer isso. Acho que ele pensou que [o anúncio da entrada da iniciativa] aconteceria quando Lula foi à China. Não sei em que ponto estão na Cinturão e Rota. Será interessante ver, mas não são excludentes. Nosso [estoque de] investimento direto estrangeiro no Brasil é enorme. São quase R$ 1 trilhão, ou US$ 192 bilhões, em comparação com US$ 30 bilhões da China. Somos o maior investidor estrangeiro e continuaremos a investir e ainda mais.