Polícia resgata idoso sequestrado em Londrina; criminosos exigiam R$ 1 milhão

Um idoso de 87 anos foi resgatado de um cativeiro em que foi mantido por quatro dias como forma de extorquir a família para o pagamento de R$ 1 milhão em resgate, em Londrina, nesta terça-feira (14). O sequestro ocorreu no sábado (11). Os sequestradores estão sendo procurados.





As investigações, que começaram com a Polícia Civil em Londrina, teve o envolvimento do Tigre (Grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial). De acordo com o delegado Thiago Teixeira, durante a negociação, os criminosos ameaçaram agredir e matar a vítima, caso o valor não fosse pago pela família.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





As investigações apontaram que a motivação do crime está ligada a uma dívida que um dos suspeitos teria contraído com um agiota, que o estava ameaçando de morte caso não quitasse.





“Com o avanço das investigações, foi verificado que a vítima foi atraída até uma residência para negociar a venda de uma mesa e, chegando no ponto de encontro, foi informada que o comprador estava em outro local. Durante o trajeto para o novo endereço, o idoso foi informado que se tratava de um sequestro e permaneceu por quatro dias no cativeiro”, explica Teixeira.