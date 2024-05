Ivete Sangalo cancela turnê "A Festa", que passaria por Londrina

A cantora Ivete Sangalo cancelou os shows da turnê "A Festa". A confirmação foi feita pelas redes sociais da artista na manhã desta quarta-feira (15).





Na publicação, a equipe de Ivete apontou que as apresentações, incluindo a de Londrina, que aconteceria no dia 9 de novembro, no estacionamento do Parque de Exposições Ney Braga, tiveram de ser canceladas porque "a produtora responsável não conseguiria garantir as condições necessárias para que os shows da artista acontecessem da forma como foram concebidos, com a excelência e segurança prometidas e acordadas".

