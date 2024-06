Gol anuncia voos diretos para a Costa Rica a partir de novembro

A Gol Linhas Aéreas anunciou, nesta terça-feira (11), que começará a operar voos diretos para São José, capital da Costa Rica, na América Central, a partir do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a partir de novembro.



O novo voo será a quinta rota direta entre o Brasil e o Caribe, depois de Santo Domingo (operada pela low cost Arajet), Punta Cana e Aruba (pela Gol) e Curaçao (pela Azul). Os voos da Gol para Aruba foram anunciados há uma semana, e as operações começam em dezembro deste ano.

A operação inédita terá início em 12 de novembro, com partida às 13h55 (horário de Brasília) e chegada às 18h25 (horário local). A volta terá decolagem do Aeroporto Internacional Juan Santamaría, em São José, às 20h40 (horário local) e pouso em Guarulhos às 7h10 (horário de Brasília) do dia seguinte. Serão três voos semanais, operados por modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave com capacidade para 176 passageiros.



Mais de 120 mil turistas da América do Sul visitaram a Costa Rica em 2023 e o país tem a oferecer uma diversidade de praias, parques nacionais, reservas florestais, cachoeiras e vulcões, além de ter uma ampla rede hoteleira para cobrir diferentes necessidades dos viajantes.

"A entrada da Costa Rica em nossa malha aérea reitera o foco da Companhia na expansão internacional contínua. Destino inédito, São José será também exclusivo, operado com voos sem escalas a partir do Brasil unicamente pela GOL", afirma Rafael Araújo, diretor de planejamento da companhia.



O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirma que a nova rota é "fundamental para criar mais conectividade com a América Latina" e que a iniciativa é importante para o desenvolvimento do turismo e geração de emprego e renda.



Turistas brasileiros não precisam de visto para entrar na Costa Rica, desde que a permanência no país seja de até 90 dias. É necessário, porém, apresentar o certificado internacional de febre amarela, com vacina administrada ao menos 10 dias antes da data do embarque.



Passagens com destino à capital costarriquenha já estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.