Telescópio James Webb revela novas imagens dos Pilares da Criação

O Telescópio Espacial James Webb capturou uma imagem altamente detalhada dos Pilares da Criação, uma estrutura astronômica formada por nuvens de gás e poeira a 6,5 mil anos-luz de distância da Terra. As informações foram divulgadas pela Nasa (Agência Espacial Norte-Americana) nesta quarta-feira (19).





Segundo a Nasa, os pilares tridimensionais parecem formações rochosas, mas são muito mais permeáveis. As colunas são compostas de gás interestelar frio e poeira que podem parecer semitransparentes na luz infravermelha.

As imagens dos Pilares da Criação, que ficaram famosos quando fotografados pelo telescópio espacial Hubble, da Nasa, em 1995, ajudarão os pesquisadores a reformular seus modelos de formação de estrelas, identificando contagens muito mais precisas das recém-formadas, juntamente com as quantidades de gás e poeira na região.





Com o tempo, os astrônomos começarão a construir uma compreensão mais clara de como as estrelas se formam e saem dessas nuvens empoeiradas ao longo de milhões de anos.





O Telescópio Espacial James Webb foi lançado em dezembro de 2021, fruto de parceria entre as agências espaciais dos EUA, da Europa e do Canadá. Desde janeiro deste ano encontra-se no chamado ponto L2, localizado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.





Confira as imagens do Pilares da Criação feitas pelo Telescópio Hubble (esquerda) em comparação as imagens feitas pelo Telescópio James Webb (direita):