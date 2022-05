Grupo de astronomia de Londrina fará transmissão de eclipse total da lua

A Lua de Sangue vem aí! Na madrugada deste domingo (15) para segunda (16) será visível de todo o país um belíssimo eclipse total lunar. O fenômeno ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham, com isso, a Terra cobre totalmente o disco da Lua.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





E o Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), com o apoio da Revista AstroNova e da ABP (Associação Brasileira de Planetários) irá transmitir o eclipse ao vivo, a partir das 23h30 deste domingo, pelo canal do Gedal no YouTube.

Continua depois da publicidade





Aproveite a beleza do Cosmos!