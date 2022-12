Jogador espanhol posta tuíte racista após eliminação do Brasil da Copa e apaga

Desafeto do jogador da seleção brasileira Vini Jr., o atacante Iván Alejo, do Cadiz, fez um post racista após a eliminação do Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, na tarde desta sexta-feira (9). Ele postou emojis de macaco e, depois das críticas de internautas, o jogador apagou a publicação.





"Como você viu, apaguei um tuíte porque percebi que foi feita uma interpretação que não era o que eu queria transmitir", escreveu em novo post colocando emojis de desenho comemorando e caras com mãos nas boca.

Nas redes, os internautas criticaram o jogador espanhol. "Iván Alejo, ex-jogador do Atlético de Madrid, chamando Vinícius de macaco. É isso que esses nazistas defendem", tuitou o internauta que se identifica como Hanoi Don.





"O Zé Ninguém sem vergonha do Iván Alejo tirou sarro de Vinicius com este tuíte, que depois deletou", escreveu o youtuber Miguel Serrano. "Aproveita os dois minutos de fama, você joga no Cádiz e esse provavelmente é o momento de maior atenção da sua carreira. Aliás Iván, como foi sua participação na Copa do Mundo?", perguntou o internauta Vitor Hugo.





Alejo já trocou farpas com Vini após a derrota do Cádiz para o Real Madrid. Na época, ele foi às redes dizer que o time demonstrou que pode competir com qualquer um. "Uma pena que grandes jogadores do rival não estão à altura no comportamento", escreveu acrescentado uma foto de Vini recebendo um cartão amarelo.





Antes do post de Alejo, o jogador brasileiro foi alvo de ofensas racistas de Pedro Bravo, presidente da Associação de Agentes Espanhóis, em um programa de TV, por fazer dancinhas na comemoração dos gols. Ele falou para o jogar "dançar no sambódromo do Brasil e parar de fazer macaquice."