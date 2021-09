'Não seja um Jair Bolsonaro', posta prefeito de NY

Don't be a @jairbolsonaro , be a #HarryAndMeghan . Get vaccinated: https://t.co/cNSZQW3Wf1 pic.twitter.com/apYm4QO15E





Cerca de 35% das pessoas que receberam ao menos uma dose de uma vacina contra covid-19 são de países ricos, segundo dados compilados pela agência Reuters. Enquanto isso, as taxas de vacinação em alguns países, como o Haiti e a República Democrática do Congo, são de menos de 1%.





Já o presidente Jair Bolsonaro tem feito repetidamente discurso de defesa do chamado "tratamento precoce", que consiste num coquetel de drogas ineficazes contra a covid-19, além de ataques constantes ao passaporte sanitário. Bolsonaro foi o único líder do G20 sem tomar vacina a participar da 76ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).





Blasio já havia feito outra publicação contendo um link para o site que lista todos os locais de vacinação contra a covid-19 em Nova York. O brasileiro, que permanece em isolamento após diagnóstico positivo do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, até hoje diz não ter sido imunizado.





O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle iniciaram nesta sexta-feira (24) uma viagem a Nova York, com uma visita à "Freedom Tower" e ao memorial às vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001.





Harry, de 37 anos, e Meghan, de 40 anos, estarão no show Global Citizen Live no Central Park no próximo sábado (25). O Global Citizen Live é realizado em todo o mundo para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas, a necessidade de igualdade de acesso às vacinas e a fome.