Djokovic e Aitana Bonmatí são premiados no Laureus; Brasil fica sem troféu

Aitana Bonmatí, jogadora de futebol da Espanha, e Novak Djokovic, tenista sérvio, foram coroados nesta segunda (22) os grandes nomes do esporte no prêmio Laureus.



Os dois atletas foram eleitos Esportistas do Ano, superando grandes nomes mundiais. O Brasil não tinha indicados nestas categorias.

Na única que o país tinha atletas, a da Esportes em Ação, a vitória foi da skatista Arisa Trew, da Austrália, que superou Rayssa Leal, também do skate, e o surfista Filipe Toledo.



Também foram premiados Jude Bellingham (Relevação do ano), que fez o gol da vitória do Real Madrid no domingo sobre o Barcelona, e Simone Biles (Retorno do ano), ginasta que será estrela nos Jogos de Paris.

"Sinto-me incrivelmente honrado por ter ganho o meu quinto prémio Laureus World Sportsman of the Year. Recordo-me de 2012, quando eu ganhei pela primeira vez, com 24 anos. Estou muito orgulhoso por estar aqui 12 anos depois, reflectindo sobre um ano que me trouxe a mim e aos meus fãs muita emoção e sucesso", disse Djokovic.



Aitana Bonmatí conquistou seu primeiro Laureus deixando para trás a tenista Iga Swiatek, a esquiadora Mikaela Shiffrin e três representantes do atletismo -Sherika Jackson, Faith Kipyegon e Sha'Carri Richardson.

A jogadora de futebol ganhou a Copa do Mundo feminina, a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol, além de levar a Bola de Ouro.

Já Djokovic conquistou três Grand Slams e atingiu a marca de 24 torneios deste porte na carreira, sendo o maior tenista neste quesito.



O sérvio superou Lionel Messi e Erling Haalad (futebol), Max Verstappen (F1), e Noah Lyles e Mondo Duplantis (atletismo).

