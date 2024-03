Rei Charles é visto deixando Castelo de Windsor após fake news sobre saúde

O rei Charles 3º, 75, foi visto nesta terça-feira (19) deixando o Palácio de Buckingham, um dia depois notícias falsas sobre seu estado de saúde se espalharem nas redes sociais.



Na segunda-feira (16), um comunicado falsamente atribuído ao Palácio de Buckingham e que circulou em sites da Rússia dizia que o rei do Reino Unido havia morrido

Embaixadas do Reino Unido na Rússia e na Ucrânia emitiram, então, um comunicado negando os boatos

De acordo com o Daily Mail, Charles foi visto deixando o Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, em direção à Clarence House, a residência onde vive com a mulher, a rainha consorte Camilla



Comunicados emitidos pelas embaixadas: "Notícias sobre a morte do rei Charles 3º são falsas", diziam os comunicados das embaixadas.



Em fevereiro deste ano, o rei foi diagnosticado com um câncer e segue em tratamento; não foi revelado o tipo do tumor.