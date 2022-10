HU em Londrina tem a maior adesão do eleitorado que compareceu às urnas nos hospitais

O projeto Cidadania Plena, idealizado pelo TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), teve 90% de participação no 1º turno das eleições. De 1.026 pessoas aptas a votar nas seções eleitorais instaladas pela iniciativa, 920 compareceram às urnas. O programa contou com repercussão nacional.







O HU (Hospital Universitário) de Londrina teve o maior índice de adesão ao projeto. Apenas uma pessoa, das 52 que estavam aptas, não compareceu para votar. Além dos votantes, 98 eleitores justificaram seus votos.

Em Curitiba, o Hospital de Clínicas foi o que recebeu mais eleitoras e eleitores. Com 95% de participação, das 186 pessoas aptas apenas nove não votaram. O Hospital Erasto Gaertner e a instituição de longa permanência Recanto do Tarumã tiveram 86% de presença cada.





Já em Maringá, o Hospital Universitário e o Lar dos Velhinhos tiveram 89% e 92% de adesão, respectivamente. Enquanto o Hospital do Câncer, de Cascavel, teve um percentual de 82%.

CIDADANIA PLENA

A iniciativa instalou seções eleitorais em cinco hospitais e duas instituições de longa permanência em quatro municípios paranaenses. Pessoas internadas, idosas, idosos e profissionais puderam votar no dia 2 de outubro, 1º turno da eleição, sem precisar de locomoção.





As seções também serão instaladas no dia 30 de outubro, 2º turno das eleições gerais. Os pacientes e acompanhantes que estiveram em tratamento na data do primeiro turno podem realizar a justificativa até 60 dias após o pleito no link https://justifica.tse.jus.br. É necessário anexar comprovante, como atestado médico ou comprovante de ausência de domicílio por viagem ou trabalho.

(Com informações do TRE-PR)