Nova Palhano: conheça o novo bairro planejado na zona sul de Londrina

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) apresentou, nesta terça-feira (13), a proposta da Nova Palhano, bairro planejado localizado no quadrilátero entre a PR-445, a Rodovia Mábio Gonçalves Palhano e as ruas Constantino Pialarisse e Ernâni Lacerda de Athayde. Participaram da apresentação, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, o presidente do Ippul, Tadeu Felismino, o empresário Raul Fulgêncio, o secretário municipal de Governo, João Luiz Esteves, a presidente do Sinduscon, Célia Catussi, e investidores locais.







Composta por 60 lotes de 24 mil m2, a região tem dimensões semelhantes às da Gleba Palhano e, através de uma articulação entre o Ippul, Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), empresários e proprietários de terrenos, foi elaborada uma macrodiretriz para a utilização das áreas. Na prática, isso significa que, ao invés de ser necessário estabelecer uma diretriz individualizada para cada lote, a macrodiretriz define regras gerais para o uso dos terrenos. Dessa forma, os proprietários não precisam mais passar pela análise e aprovação do Ippul para construir, levando seus projetos diretamente à Secretaria de Obras, o que agiliza o processo, proporcionando a seu trâmite uma redução entre seis meses a um ano.

As diretrizes urbanísticas da Nova Palhano incluem a presença de um corredor verde, com 60 m de largura, ladeado por vias públicas, calçadas e ciclovias, formando um vasto boulevard. Além disso, o bairro terá uma área de 10 mil m2 destinada à construção de escolas, creches, unidades básicas de saúde (UBS) e equipamentos de assistência social, assim como diversos espaços destinados a bosques, praças e uso comunitário.





O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, frisou que a parceria entre os setores público e privado é muito importante para a realização dessa iniciativa, e colocou a Prefeitura a disposição para agilizar a implantação do novo bairro. “Estou determinando ao Ippul e à Secretaria de Obras que atuem em parceria com a iniciativa privada, no sentido de rapidamente viabilizar a infraestrutura básica desse bairro planejado, incluindo vias públicas, calçadas, sistemas de drenagem e rede de iluminação. Isso vai agilizar a implantação dos empreendimentos nos lotes”, afirmou.







De acordo com o presidente do Ippul, Tadeu Felismino, o novo bairro será considerado, conforme a nova legislação urbanística do Município, como Zona de Uso Misto (ZUM) 2, onde podem ser construídos tanto edifícios comerciais como residenciais. “No total, há espaço para a construção de um conjunto de prédios que contenha mais de 10 mil unidades habitacionais. É importante destacar que, conforme a macrodiretriz, a Nova Palhano terá diversas áreas próximas voltadas a pedestres, espaços de convivência e equipamentos públicos. Isso foi obtido graças à articulação com os empresários e proprietários dos lotes, que foi coordenada pelo Raul Fulgêncio”, salientou.







O empresário Raul Fulgêncio explicou que, através de conversas com os proprietários, foi possível organizar a doação de partes de seus terrenos, de forma a reservar áreas para a implantação de espaços públicos e institucionais. “Como estabelecido pela legislação, cada pessoa que tenha um imóvel de mais de 20 mil metros quadrados tem que doar 12% dele para a construção de espaços públicos. Porém, da forma que isso tem sido feito, as áreas doadas frequentemente ficam isoladas, sem espaço para a implantação de praças. Nós convencemos os proprietários a fazer as doações de maneira coordenada, resultado na construção de um boulevard de 46 mil metros quadrados, correspondendo ao dobro da largura da Avenida Ayrton Senna, com o mesmo comprimento. Esse é um projeto diferenciado, e um marco que reúne o trabalho da iniciativa pública e privada em prol de uma cidade melhor”, disse.