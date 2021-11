Londrina pode ter pancadas de chuva isoladas, prevê IDR

O acúmulo de nuvens que inibiu o sol já ao amanhecer desta quinta-feira (11) não significa um anúncio de chuvas volumosas em Londrina. De acordo com a expectativa da agrometeorologista Angela Costa, se ocorrerem, as pancadas chuvosas serão isoladas e má distribuídas entre as regiões da cidade.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Mesmo com a frente fria agindo em grande parte do Paraná, no Norte, o calor segue e deve marcar 30ºC nesta tarde. Mínimas foram de 18,5ºC.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





São os vizinhos do litoral, Centro, Sul e Leste do Estado que devem ser contemplados com maior concentração de chuva, conforme o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





O regresso do sol é previsto para esta sexta (12), quando temperaturas previstas são de 27ºC.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.