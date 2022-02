Falecimentos dos dias 1º e 2 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h36.



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 79 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LAURO RIBEIRO MACHADO - 58 anos - QUATIGUÁ

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DALTRO ALMEIDA RIBAS - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE TEODORO CARVALHO - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





OLZIR ALVES DA SILVA - 76 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLÂNDIA





FERNANDO ANTONIO DE LIMA TORRES - 44 anos - PONTA GROSSA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





RENILDE DA SILVA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: SALAO PAROQUIAL DISTRITO SÃO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ





LAURENTINO RIBEIRO DOS SANTOS - 82 anos - CÂNDIDO DE ABREU

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 08:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CÂNDIDO DE ABREU





MARIA AMELIA DA SILVA SOUZA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





SARAH LOPES NOGUEIRA SILVA DE ALMEIDA - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ADELINO MARTINS - 79 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ





OSCAR RODRIGUES FILHO - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





MARIA DO CARMO BATISTA FERREIRA - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





PEDRO FIGARO - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 12H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





AUREA PAULINA DE MORAES - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





OLMIR DE JESUS WALSECCHI - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIO ANGELUS





ELZITA DIAS ROSA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUIZA MARIA MASCARELLI DA MOTA - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





WALTER BATISTA LEITE - 45 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: RESIDENCIA - R. JOAO SILVEIRA DE CAMARGO, 153

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. CRISTO REI - APUCARANA





MARIA MARGARIDA DA SILVA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ELIAS BARBOZA TRINDADE - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FLORISA APARECIDA TACONI YAMASHITA - 65 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE ANDIRÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CARLOS ROBERTO AVILA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE QUATÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. QUATÁ