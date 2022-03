Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10.



ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOAO CARLOS CONSTANTE - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





PAULO FRANCISCO LUIZ - 52 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL





MISAE FUJITA - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA CECILIA KRIEGER - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ASIR BOCHI - 81 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JULIETA ANTONIA TRINDADE DE CAMARGO - 85 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ





ALMIRA OLIVEIRA DE SOUZA - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOAO MEDEIROS - 67 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARILENE ZEPONI - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SEBASTIAO HORTO - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: SALA DE CERIMONIAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARTHA PINHEIRO DE OLIVEIRA - 75 anos - SÃO JERONIMO DA SERRA

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ANDRE LUIZ - 52 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório: 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





APARECIDO DO NASCIMENTO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório: 21H30

Local do Velório: IG. ASSEMBLEIA DE DEUS - RUA SERRA DA GRACIOSA,377

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





DAZIZA ROSA DOS SANTOS - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





AE ASO DE OLIVEIRA - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/03/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE