Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
12 fev 2025 às 08:00

Compartilhar notícia

Rodolfo Gaion/CMTU
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quarta-feira (12).


ELIZIA DO CARMO MAINARDES - 57 anos - IBIPORA/PR 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 11:00 

Publicidade

Local do Velório: CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IBIPORA 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00 

Publicidade

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade


FABIA BERTOCCO BEATRIZ - 45 anos - CAMBE/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Publicidade

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: OUTROS

Publicidade

Situação:


FRANCISCA NUNES DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


ANA ROSA TOLEDO DE MENEZES - 72 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 09:00 

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO


ARIANE RODRIGUES MOTTA - 37 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 20:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 09:00 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


CARLOS PEREIRA DE SOUSA - 57 anos - ORTIGUEIRA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


CLEMENTINA RABELO DOS REIS - 86 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 05:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


CLEUZA LADEIRA - 67 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


DANIEL NAOKI ASSADA - 34 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO


EDIUBERTO JOSE PAGNAN DA SILVA - 78 anos - ROLANDIA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LIMA - 34 anos - CAMBE/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


IRACEMA MENDONCA - 62 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO


IRACY ANTONIA PEREIRA COSTA - 66 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 11:30 

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO


JOAO FERREIRA CARDOSO - 67 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO - 73 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 14:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


LEONICE MARTINS HIKAZUDANI - 65 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 12:00 

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


LUIZ CARLOS ALVES DE PAIVA - 72 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00 

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


LUIZ SHIGUERU TOMINAGA - 56 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: DIRETO 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 20:00 

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO


MARIA APARECIDA RODRIGUES - 89 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


MARIA CRISTINA EZIDIO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 13:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 09:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


MARIA JUREMA DE FATIMA MACIEL - 71 anos - CARLOPOLIS/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


NAIR KESKOSKI MAYER - 95 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


NILCA AZEVEDO DE CAMPOS - 91 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 22:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 15:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


SONIA VIEIRA PINTO - 70 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 01:00 

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 15:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO


VENERA CLAVERO FLAMARIN - 95 anos - SERTANOPOLIS/PR 

Falecimento em: 11/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 00:00 

Local do Sepultamento: 

Situação: SEPULTADO


Imagem
Esposa de empresário desaparecido em Londrina desabafa sobre traições e golpes financeiros
Em um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (11), ela afirmou que as investigações da Polícia Civil apontam que Rômulo desapareceu por vontade própria.


Imagem
Prefeitura de Cambé vai abrir inscrição para doação de ração a ONGs e cuidadores de animais
A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) vai abrir novo cadastro para ONGs ou c
Obituário Londrina obituários cemitério cemitérios Acesf Londrina quem morreu falecidos Falecimentos
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas