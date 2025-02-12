Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quarta-feira (12).







ELIZIA DO CARMO MAINARDES - 57 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

FABIA BERTOCCO BEATRIZ - 45 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FRANCISCA NUNES DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANA ROSA TOLEDO DE MENEZES - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ARIANE RODRIGUES MOTTA - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





CARLOS PEREIRA DE SOUSA - 57 anos - ORTIGUEIRA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEMENTINA RABELO DOS REIS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CLEUZA LADEIRA - 67 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DANIEL NAOKI ASSADA - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





EDIUBERTO JOSE PAGNAN DA SILVA - 78 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LIMA - 34 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACEMA MENDONCA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





IRACY ANTONIA PEREIRA COSTA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOAO FERREIRA CARDOSO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LEONICE MARTINS HIKAZUDANI - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LUIZ CARLOS ALVES DE PAIVA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LUIZ SHIGUERU TOMINAGA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 20:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA RODRIGUES - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA CRISTINA EZIDIO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA JUREMA DE FATIMA MACIEL - 71 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NAIR KESKOSKI MAYER - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NILCA AZEVEDO DE CAMPOS - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SONIA VIEIRA PINTO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





VENERA CLAVERO FLAMARIN - 95 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 11/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 00:00

Local do Sepultamento:

Situação: SEPULTADO



