Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quarta-feira (12).
ELIZIA DO CARMO MAINARDES - 57 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IBIPORA
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
FABIA BERTOCCO BEATRIZ - 45 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
FRANCISCA NUNES DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ANA ROSA TOLEDO DE MENEZES - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
ARIANE RODRIGUES MOTTA - 37 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
CARLOS PEREIRA DE SOUSA - 57 anos - ORTIGUEIRA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CLEMENTINA RABELO DOS REIS - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 05:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
CLEUZA LADEIRA - 67 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DANIEL NAOKI ASSADA - 34 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
EDIUBERTO JOSE PAGNAN DA SILVA - 78 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LIMA - 34 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
IRACEMA MENDONCA - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
IRACY ANTONIA PEREIRA COSTA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
JOAO FERREIRA CARDOSO - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
LEONICE MARTINS HIKAZUDANI - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
LUIZ CARLOS ALVES DE PAIVA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
LUIZ SHIGUERU TOMINAGA - 56 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 20:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: SEPULTADO
MARIA APARECIDA RODRIGUES - 89 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA CRISTINA EZIDIO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIA JUREMA DE FATIMA MACIEL - 71 anos - CARLOPOLIS/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
NAIR KESKOSKI MAYER - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
NILCA AZEVEDO DE CAMPOS - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
SONIA VIEIRA PINTO - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório: 11/02/2025 - 01:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
VENERA CLAVERO FLAMARIN - 95 anos - SERTANOPOLIS/PR
Falecimento em: 11/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2025 - 00:00
Local do Sepultamento:
Situação: SEPULTADO