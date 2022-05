Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 9h34.



MOISES RIBEIRO MANGAS - 41 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DOMICÍLIO - R. SILVIO MARIANO DA SILVA, 310 NOVO PEROBAL

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALDELVINA MENDONÇA DE SOUZA - 77 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SERGIO RODRIGUES SANCHES - 57 anos - NOVA AMÉRICA DA COLINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NM-ANDRESSA LETICIA MAFRA BRAZ DOS SANTOS - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA MATILDE DA SILVA BONI - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





PAULO CESAR GREGORIO DE SOUSA - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SELMIRA CHANAN - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA MUN. TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ELZA DOS SANTOS - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





EDSON TOFOLETE - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ADEMIR DE SOUZA NASCIMENTO - 33 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



NEIDE BOSSA DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MANOELA FERNANDES FRANCISCO - 87 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA







JOAO FLORES - 79 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



ADÃO DE CASTRO ALVES - 78 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JATAIZINHO