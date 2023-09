Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta terça-feira (12).







JENI ROSSOTI DE OLIVEIRA - 79 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 12/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOSE APARECIDO LEONEL - 62 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 12/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBARA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LORINETE DA SILVA FERREIRA - 83 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 12/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PITANGUEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE PITANGUEIRAS

Situação:





ADELAIDE GUIMARAES SAMPAIO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/09/2023

Data e Horário do Velório: 12/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





AMAURI INDIO DO BRASIL - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/09/2023

Data e Horário do Velório: 12/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA SAO CRISTOVAO - AV. JOSE RODRIGUES MARTINS, 373

Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO