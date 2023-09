Jovem morre em confronto com policiais do Choque no Jardim Santa Fé em Londrina

Um jovem morreu após se envolver em um confronto armado com policiais do Choque, da PMPR (Polícia Militar do Paraná), no Jardim Santa Fé, na Zona Leste de Londrina, na manhã desta segunda-feira (11).





De acordo com a PMPR, o confronto aconteceu durante um patrulhamento de rotina, no qual os agentes observaram um jovem em atitude suspeita. O homem, ao perceber a presença da polícia, fugiu de uma residência e pulou por vários muros até se esconder em uma casa da vizinhança.

Os policiais localizaram o jovem e deram voz de abordagem, mas o suspeito desobedeceu e não largou a arma de fogo que tinha em mãos. Os agentes, então, atiraram e o homem foi atingido e caiu no chão.





Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) estiveram presentes, mas o jovem morreu ainda no local da ocorrência.





Uma pistola foi apreendida com o suspeito. Segundo a PMPR, também foram encontradas e apreendidas, na casa que o jovem saiu, porções de droga e objetos característicos do tráfico de entorpecentes.